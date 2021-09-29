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قضايا وطنية تجمع 19 عضواً من النخبة الوطنية في ملتقى "هي لنا دار" الليلة

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قضايا وطنية تجمع 19 عضواً من النخبة الوطنية في ملتقى "هي لنا دار" الليلة قضايا وطنية تجمع 19 عضواً من النخبة الوطنية في ملتقى "هي لنا دار" الليلة
لتعزيز قيم الانتماء والولاء وإبراز جهود المملكة في كل المجالات

قضايا وطنية تجمع 19 عضواً من النخبة الوطنية في ملتقى

تبحث مجموعة من النخبة الوطنية مساء اليوم، مختلف المواضيع في مجالات عدة، وذلك في الملتقى التفاعلي -عن بعد- الذي دعت إليه "مجموعة قضايا وطنية"، ويُعقد تحت عنوان "هي لنا دار"، تزامنًا مع اليوم الوطني 91 على مدى يومين متتاليين، برعاية الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود.

ويشارك في الملتقى 19 عضوًا من النخبة الوطنية من أعضاء المجموعة؛ منهم وكيل التعليم العام الدكتور محمد المقبل أستاذ علم الاجتماع، عضو مجلس الشورى أمين عام المركز الوطني الحوار سابقًا البروفيسور عبدالله الفوزان، وكبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون البروفيسورة سلوى الهزاع، وأستاذة علم الطفيليات البروفيسورة ناجية الزنبقي، وأمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، ورئيس مركز تعارف الأسري المستشار السابق لوزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، والدكتورة فاطمة باعثمان، والأديب الدكتور نايف الرشدان، والأديب محمد الضالع، ونخبة مميزة أيضًا لليوم الثاني.

ويدير الحوار عضوا الفريق العلمي الإعلامي: يحيى زيلع، وفوزية الطوالة.

ويتميز الملتقى بتنوع محاور ومجالات المشاركة للأعضاء حسب مجالاتهم، حيث يهدف اللقاء إلى التركيز على قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن، وإبراز جهود المملكة في كل المجالات والقطاعات؛ إذ إن "مجموعة قضايا وطنية"، والتي ترأس فريقها العلمي الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، ويرأسها المستشار خالد بن عبدالمحسن التويحري، قد نفذت العديد من الندوات واللقاءات العلمية المميزة، وحظيت المجموعة باستضافة المسؤولين والنخب الوطنية المميزة من رجال ونساء هذا الوطن الغالي.

يشار إلى أنه يمكن متابعة ملتقى "هي لنا دار" في يومه الأول مساء اليوم مع النخبة الوطنية المميزة على رابط "يوتيوب" عند الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10، مع إتاحة فرصة المداخلات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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