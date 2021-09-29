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«أمن المنافذ»: تحرير 5 وقائع تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: تحرير 5 وقائع تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: تحرير 5 وقائع تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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أعلن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية .

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، واسفرت عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها(قطع غيار وملابس متنوعة)».

وأضافت: «تم ضبط (43) قضية امن عام، وضبط (460) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية مخدرات، وتنفيذ عدد (212) حكم قضائى متنوع، وضبط (6) قضايا هجرة غير شرعية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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