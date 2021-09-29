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تأشيرة مزورة تقود الأمن لثلاثة متهمين بتزوير المحررات الرسمية

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تأشيرة مزورة تقود الأمن لثلاثة متهمين بتزوير المحررات الرسمية تأشيرة مزورة تقود الأمن لثلاثة متهمين بتزوير المحررات الرسمية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، حال تقدمه لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى خطوط الطيران المتجهة إلى إحدى الدول بموجب جواز سفره مثبت بإحدى صفحاته تأشيرة دخول لتلك الدولة، بفحص التأشيرة تبين أنها مزورة.

بمواجهته قرر علمه بتزوير تلك التأشيرة بقصد السفر للخارج، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تم تحديد الأخير وتبين أنه مقيم بمحافظة الدقهلية، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بتحصله على التأشيرة المزورة من صاحب مكتبة للدعاية والإعلان، مقيم بالدقهلية، نظير مبلغ مالي، وتبين أنه سبق وتم ضبط الأخير لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وضبط بحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة المستخدمة في التزوير، ومحبوس حاليًا على ذمتها.

المصرى اليوم

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