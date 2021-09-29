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«الداخلية»: ضبط 167 قطعة سلاح وتنفيذ 86 الف حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 167 قطعة سلاح وتنفيذ 86 الف حكما قضائيا خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 167 قطعة سلاح وتنفيذ 86 الف حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (167) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (86618) حكم قضائى متنوع.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن 167 قطعة سلاح نارى، مع 141 متهما»
وأضافت: «تم تنفيذ (86618) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5879) محكوم عليه، وضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (21) حادث متنوع، ضبط (56) متهم هارب، وضبطت (25) متهما بالبلطجة، وضبط (352) دراجة نارية مخالفة، وضبط (24700) مخالفة مرورية متنوعة» .

وتابعت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، ةتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية» .

المصرى اليوم

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