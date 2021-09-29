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تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

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تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... الحكومة تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

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وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كافة الوزراء بإصدار قرار تنظيمي بعد السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام، ووفقا لكتاب دوري صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وموجه إلى جميع الوزراء يطالبهم بإصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصي بعد شهرين إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام.

ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء، تأكيدا لانفراد «المصري اليوم» أمس، باتجاه لإلزام موظفي الحكومة إما «اللقاح أو تحليل pcr كل 3 أيام»، على أن يكون التطبيق بحد أقصى شهرين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحصول أكبر قدر من الموطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية لمجابهة الفيروس، حيث من المخطط الانتهاء من تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، وفي سبيل تحقيق ذلك وفرت الدولة مختلف اللقاحات المضادة من مصادرها المتنوعة، وبالتوازي مع ذلك اتجهت لإلزام بعض الفئات للحصول على اللقاح، البداية كانت بالعاملين في القطاع الطبي ثم العاملين بالسياحة ثم نزلاء السجون، ومؤخرا بدأت تطعيم الطلاب الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس سواء بالجامعات أو المدارس.

وفي سبيل تحقيق ذلك وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

وذكرت الوزيرة، أن التطبيق يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح ، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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