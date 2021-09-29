منظمة الصحة العالمية تحدد الفئات الممنوعة من لقاح جونسون

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حددت منظمة الصحة العالمية WHO الفئات الممنوعة من تلقي لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مخاطر فيروس كوفيد-19.

نستعرض خلال هذا الموضوع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص لقاح جونسون آند جونسون - يانسن Ad26.COV2.S والمعلومات التفصيلية التى عرضتها منظمة الصحة العالمية عن لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كورونا.

أكدت منظمة الصحة العالمية فى آخر تحديثات الأخبار أن لقاح يانسن (جونسون آند جونسون) مأمون وفعال فى الحماية من مخاطر فيروس كورونا بما فيها الوفاة ودخول المستشفي والإصابة بالمرض.

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد

حدد فريق الخبراء الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية توصيات التطعيم بلقاح يانسن المضاد لفيروس كورونا، ويعطى اللقاح جرعة واحدة، ويجب أن يكون هناك فاصلاً زمنيأ لايقل عن 14 يومًا فى حالة أخذ لقاح آخر مضاد لأمراض أخري.

الفئات التى تخضع للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

أكدت منظمة الصحة أن اللقاح آمنًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل مرضى ضغط الدم ومرضى السكري وأمراض القلب الخطرة، وكذلك أمراض الرئة المزمنة.

يمكن للفئات الذين أصيبوا بفيروس كورونا التطعيم بلقاح جونسون ولكن يحبذ أن تأجيل التطعيم فترة 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

يمكن أن يعطي لقاح جونسون للسيدات المُرضعات من الفئات التى يوصي بأن تُعطي اللقاح ولاسيما العاملات الصحيات، ولا ينصح بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

تقول منظمة الصحة العالمية إنه يمكن تطعيم السيدات الحوامل المعرضات للإصابة مثل العاملات فى الصحة أو اللاتي تعانين من خطر الإصابة بالفيروس بعد الاستشارة الصحية.

وأوضح بيان منظمة الصحة أنه لا توجد سوي بيانات قليلة حول مأمونية إعطاء اللقاح أثناء الحمل.

الممنوعون من لقاح جونسون آند جونسون

حددت الصحة العالمية الفئات الممنوعة من تلقي لقاح جونسون للوقاية من فيروس كورونا:

إحصائيات نجاح اللقاح فى الوقاية من مخاطر الفيروس

- الفئات الذى وتعرضوا لحساسية تجاه أيًا من مكونات اللقاح.

- أي شخص تزيد درجة حرارة جسنمه عن 38.5 درجة لحين التعافي.

- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة نجاح اللقاح فى الوقاية من الفيروس ومنع دخول المستشفى بعد 28 يومًا من تلقيه بلغت 85.4%.

ونجح لقاح يانسن Ad26.COV2.S فى الوقاية من عدوي كورونا المصحوبة باعراض فى التجارب السريرية بنسبة 66.9%.

فاعلية لقاح جونسون في منع العدوي

قالت الصحة العالمية إنه لا تتوافر باينات بعد عن أثر لقاح جونسون Ad26.COV2.S في منه نقل العدوي بمرض كوفيد-19.

وطالبت منظمة الصحة باستمرار:

- ارتداء الكمامة

- التباعد الإجتماعي

- غسل اليدين

- الالتزام بقواهد النظافة التنسفسية وآداب العطس والسعال.

- تجنب الزحام.

- التهوية الجيدة للآماكن.

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