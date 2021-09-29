وكيل صحة السويس يترأس اجتماعاً للجنة مكافحة العدوى

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان إجتماعاً للجنة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالسويس وذلك بحضور الدكتور إيهاب عطية مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان .

وخلال الإجتماع فقد تم استعراض موقف المحافظة والتقييم الأخير للمستشفيات عن طريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزاره، كما تم عرض نتائج ترصد مستشفى السويس العام الإكتروني ( العناية المركزة- العمليات )، كما تم استعراض موقف البنية التحتية وحالة الأجهزة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية والدكتور آسر البنا مدير عام الشؤون الوقائيه والرعاية الأساسية والدكتوره مريم سلامة مدير عام الصيدلة والدكتور إسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية والدكتور وائل الشرقاوي مدير بنك الدم ولفيف من مديري الإدارات .