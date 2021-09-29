رفع 200 طن تراكمات وأتربة بالطرق العامة وإزالة 66 حالة إشغال في إدفو

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والمخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والطرق العامة ومن بينها طريقى القنان ووادى عبادى بإجمالى 200 طن.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه توازى مع ذلك من خلال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكبرة إستهدفت إزالة 66 حالة إشغال، بجانب ضبط ومصادرة 80 كرسى، بالإضافة إلى مصادرة نحو طن من الخضروات والفاكهة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، لافتاً بأن الوحدة المحلية تقوم أيضاً بأعمال التمهيد للطريق الرئيسى بوسط المدينة والذى شهد تنفيذ الحفر لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى.