«الزراعة»: ضبط 5 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف غير مرخصة بمحافظة الدقهلية

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أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توجيهات للأجهزة الفنية بوزارة الزراعة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إنه وردت معلومات عن وجود 5 مصانع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها بمحافظة الدقهلية يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، موضحا إنه تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية).

وأضاف «سليمان»، أن قوة من الإدارة المركزية لشرطة البيئة والمسطحات داهمت المصانع والمخازن والتحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر ومخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات، والتي تجاوزت الـ250 طن وقد تم احالة الامر إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وناشد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

وشارك في الحملة كلاً من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف صابر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمقدم أحمد عطية من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن الدقهلية، والمهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام الادارة العامة للأغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عادل جمعة، مسؤول الأعلاف بمديرية زراعة الدقهلية.