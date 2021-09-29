خيرية البشلاوي : لا أقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي

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شهدت فعاليات اليوم قبل الأخير من فعاليات الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط،ندوة تكريم الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي، أدارتها الصحفية انتصار دردير رئيس تحرير«أخبار النجوم» الأسبق، وبدأت بفيلم قصير عن مشوارها وأشهر التكريمات التي حصلت عليها.

وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي خلال ندوة تكريمها بمهرجان الاسكندرية السينمائي قائلة :«أؤمن بعدم وجود نقد موضوعي، أقدم رؤيتي وقناعاتي وأفكاري وقيمي،انتمائي للريف والمدينة ولمصر، ولهذا أنا ضد مقولة النقد الموضوعي، فلا أحضر عروضا خاصة لأفلام لأنني أتأثر بعلاقتي للشخصية والإنسانية،لا اقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي، بحثا عن التجرد بشكل متكامل».