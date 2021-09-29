أخبار عاجلة

بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان -
وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن -
نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة -
مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية -
استاد جهاز الرياضة يستضيف مباراة طلائع الجيش وبيراميدز الودية -
سلة الزمالك تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب» -
هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا -
حارس الإسماعيلي يقترب من الانضمام إلى المقاصة -
٣٧ مرشحا لانتخابات نادي طنطا -
أسطورة مانشستر يونايتد السابق يفتح النار إلى سولشاير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

خيرية البشلاوي : لا أقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي

Print
خيرية البشلاوي : لا أقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي خيرية البشلاوي : لا أقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت فعاليات اليوم قبل الأخير من فعاليات الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط،ندوة تكريم الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي، أدارتها الصحفية انتصار دردير رئيس تحرير«أخبار النجوم» الأسبق، وبدأت بفيلم قصير عن مشوارها وأشهر التكريمات التي حصلت عليها.

وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي خلال ندوة تكريمها بمهرجان الاسكندرية السينمائي قائلة :«أؤمن بعدم وجود نقد موضوعي، أقدم رؤيتي وقناعاتي وأفكاري وقيمي،انتمائي للريف والمدينة ولمصر، ولهذا أنا ضد مقولة النقد الموضوعي، فلا أحضر عروضا خاصة لأفلام لأنني أتأثر بعلاقتي للشخصية والإنسانية،لا اقترب من أي صانع فيلم حتي لا أنحاز له في كتاباتي، بحثا عن التجرد بشكل متكامل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان

بريطانيا تعلن السيطرة على حريق نشب بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان

وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن

وزيرة الصحة: 60 مليون جرعة إجمالي ما تم توريده من «لقاحات كورونا» حتى الآن

نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة

نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة

مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية

مجلس المصرى يحيل أحمد رفعت إلى الشئون القانونية