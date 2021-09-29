فستان بـ2500 جنيه استرليني..تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون في العرض الملكي لـ«جيمس بوند»

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تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون إلى جوار زوجها الأمير وليام، في العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد «NO TIME TO DIE»، الذي أقيم أمس في لندن.

كيت ميدلتون في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند

وحرصت «كيت» و«وليام» على إجراء حوارات جانبية حول الفيلم مع صناعه، وظهرت «كيت» بفستان باللون الذهبي أظهرها كملكة، من تصميم جيني باكهام وسعره 2800 جنيه استرليني، وأظهر طولها الفارع، وصمم ليناسب رشاقتها، كما اعتمدت على تصفيفة شعر مميزة حيث ربطت شعرها لأعلى، مع مكياج لامع أنيق، واعتمدت على حذاء جلدي من Aquazzura بقيمة 555 جنيه إسترليني.

كيت ميدلتون في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند

وظهر الأميران تشارلز ونجله «وليام» في غاية الأناقة في بدلة سوداء ورابطة عنق مطابقة وقميص أبيض، فيما ارتدت كاميلا راي زوجة «تشارلز» فستان شيفون أزرق باهت مع تطريز فضي من Bruce Oldfield، مع حذاء سولي بليس كارمن ذو الكعب المتوسط ​​والذي يبلغ سعره 149 جنيه إسترليني من الجلد الفضي.

العائلة الملكية في بريطانيا تستقبل فريق عمل فيلم "جيمس بوند" الجديد "لا وقت للموت"، خلال العرض الأول للفيلم في قاعة قصر "رويال ألبرت هول" في لندن



وظهر الممثل البريطاني دانييل كريج ببدلة باللون الأحمر الداكن، متخليا عن «الاسموكن» الأسود الشهير الذي يمثل شخصية العميل البريطاني السري «007»، فيما تنوعت فساتين نجمات الفيلم بين الأصر والأسود والأزرق الباهت.