«المتمردة» إلهام شاهين كتاب وندوة تتناولان مشوار الفنانة بالمهرجان القومي للمسرح

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«المتمردة» كتاب عن النجمة إلهام شاهين، يناقشه الناقد جمال عبدالناصر، والذي قام بتأليفه ويحاور الفنان ويناقشها في محاوره، اليوم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويشهد اليوم توقيع الكتاب، والذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم النجمة ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم ما قدمته للتليفزيون، والذي تعاونت فيه مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أرش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، الدكتو عوض محمد عوض، والكثيرين الذين تتلمذت على أيديهم.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح يواصل فعاليات دورته الـ 14، والتي انطلقت الإثنين الماضي، وتستمر حتى 9 أكتوبر، وتتضمن العروض المسرحية، وورش التمثيل والإخراج، وكذلك الندوات والمحاور الفكرية.