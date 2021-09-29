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قالت الفنانة أروى جودة أنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، رغبة في الإنجاب حين تتزوج مع تقدمها في العمر، لافتة إلى أنه: «من الوارد الشخص الذي أرتبط به يكون مش عاوز أطفال»، وتجاهلت «أروى» سؤالا عن عمرها، مشيرة إلى انها لاتحب الإجابة عن ذلك.

وتابعت: فكرت فيها بالفعل، وكنت عايزة ألحق أخلف زي مابنات كثير بتفكر بالطريقة دي، وشفنا النموذج ده كتير للأسف، ولخوفها من السن، ولكن فكرت إن لو ربنا عايزني أخلف حيخليني، فكرت إنه حيخليني أخلف قبل المعاد اللي فكرت فيه، ولو ربنا رايدهالي كان حيحصل، وعندي الحمد لله أربع بنات، بنت خالتي، وبنات أختي«.

وتحدثت أروى عن مشاركتها في موسم رمضان الماضى بمسلسل «حرب أهلية» الذي قدمت من خلاله شخصية جديدة عليها حققت نجاحا كبيرا خاصة مع الفنانة الكبيرة يسرا، وتابعت أن مسلسل «هذا المساء» الذي قدمته من فترة نالت من خلاله ردود أفعال قوية على الرغم من تخوفها من الدور في البداية.

ولفتت إلى إنها تعتبر خالتها الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود مثلها الأعلى في مجال التمثيل، مضيفة: «هى أكثر شخصية حببتنى في الفن، حيث كنت أذهب معها من صغرى أثناء تصوير أعمالها الفنية».

وأضافت أروى، خلال استضافتها مع الإعلامية في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on»: أعجبها دورى في مسلسل «أهو ده اللى صار»، وقالت لى حينها مكنتش مصدقة إنك تعملى الدور ده، وأعتبر ذلك شهادة كبيرة منها.

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفني في فيلم «الحياة منتهى اللذة» بتقديمها 3 مشاهد ضمن أحداث العمل، وكان حينها ترشيح من المنتجة الراحلة نهاد رمزى ونالت من خلاله إشادات كبيرة، وبعدها قدمت فيلم لا أستطيع ذكر اسمه ولكن فشل، وبعدها قدمت مع الفنان أشرف عبدالباقى فيلم «على جنب يا أسطى» الذي حقق نجاحا كبيرا.

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا قالت أروى: «لست من هواة مواقع التواصل الاجتماعى غير إنى أشير نكت أو أخبار عن إنجازات مصرية».