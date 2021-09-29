مي كساب: نجاح «عقبال عوضك» بسبب أنه يمس الجمهور.. وزيادة وزني بسبب الإكتئاب

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعربت الفنانة المصرية مي كساب عن سعادتها بالنجاح الذي حققته حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر»، مشيرة إلى أن سبب النجاح هو أن الحكاية تمس الجمهور، وهناك نماذج عديدة نقابلها في الحياه تشبه «شادية».

وتصدرت حكاية «عقبال عوضك» محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، وأشاد الجمهور بأداء بطلة الحكاية الفنانة مي كساب التي تجسد شخصية «شادية».

وأضافت مي كساب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن أسباب نجاح الحكاية هي أنها واقعية، وتمس العديد من الفتيات، كما أنها تناقش مشاكل إجتماعية موجودة بين الجمهور مثل مشكلة تأخر الزواج، والمشاكل بين الإخوة بسبب الطمع، مشيرة إلى أنها قابلت نماذج كثيرة في الحياة تمر بنفس الأزمات.

وأشارت إلى أن «عقبال عوضك» أخرجت منها طاقات تمثيلية لم تكن على دراية بها، موضحة أن الشخصية التي جسدتها بها تحولات كثيرة، لذلك وافقت على الدور وأحبته بشدة.

وعن تعرضها للإنتقاد بسبب وزنها الزائد، أشارت أنها لا تتضايق ممن ينصحونها بمحاولة إنقاص وزنها، ولا تعتبر ذلك إنتقاد، بل تعتبره حرص من جمهورها على صحتها، مشيرة إلى أن هناك عدد قليل من متابعيها على السوشيال ميديا هم من يهاجموها بشكل غير لائق موضحة: «بعملهم بلوك علطول».

وأوضحت أن زيادة وزنها بسبب أنها مرت بأزمات نفسية خلال الفترة الماضية أدت إلى إصابتها بحالة إكتئاب، مشيرة أنها لا تستطيع الآن القيام بـ «ريجيم» بسبب حالتها النفسية، لكنها ستحاول خلال الفترة المقبلة.

وعن خريطة أعملها المقبلة، أوضحت أنها تشترك في الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، وهو الآن في مرحلة الكتابة، بالإضافة إلى أنها تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وتجسد مى كساب في الحكاية دور مدرسة رياضيات، وتناقش فكرة تأخر الزواج، وتعيش مع والدتها، ولديها شقيقين، وهي فتاة تتأخر في الزواج، وتواجه العديد من الصراعات والضغط النفسي ممن حولها، سواء من عائلتها أو الخارج.

ويعرض المسلسل مشكلة تأخر البنات في الزواج، وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات في إطار درامي مشوق.

«عقبال عوضك» من إنتاج مها سليم وسينرجي، ويشارك في بطولته مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.