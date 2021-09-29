ضبط ٨ طن مواد غذائية تستخدم لإنتاج الحلوى داخل مصنع غير مرخص بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالمديرية، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج حلوي مولد النبوي الشريف بدون ترخيص، بناحية طريق بلبيس العاشر من رمضان بالمدينة الصناعية، وتم التحفظ على 20 شيكارة سوداني مقشور زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ١ طن سوداني، و40 شيكارة سمسم مقشور ذهبي زنة الشيكارة 60 كجم بإجمالي ٢ طن، و٤٠٠ كيلو جرام سمسم، و20 شيكارة نشأ ذرة غذائي زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي نصف طن نشا، و40 شيكارة فول سوداني زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ٢ طن فول سوداني، و20 شيكارة حمص زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي طن، و15 شيكارة سكر أبيض لزوم التصنيع زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ٧٥٠ كيلو جرام، و20 شيكارة جوز هند مبشور زنة الشيكارة 35 كجم بإجمالي ٧٠٠ كيلو جرام، و50 كجم حلوي مولد النبي معبأة ومعد للبيع كمنتج نهائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2516 لسنة 2021جنح ا د ط بلبيس ضد «ا. ع. ح».

كما تم تحرير المحضر رقم 2517 لسنة 2021جنح ا د ط ضد «ف. ا. ع» صاحبة محطة لتموين السيارات بناحية بلبيس، لإدارة وتشغيل محطة تموين سيارات بدون ترخيص، وتم التحفظ على طن بنزين 80، وطن سولار على ذمة المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.