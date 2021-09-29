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مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين من الأمن الإداري بالجامعة

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مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين من الأمن الإداري بالجامعة مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين من الأمن الإداري بالجامعة

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201 اليوم، عددا من أخصائي ومشرفي الأمن الإداري المتميزين وهم هشام صديق يوسف، ومحمد خالد على، والأستاذ محمد ضيف الله عبدالحليم، وشيماء محمد عويس تقديرا لجهودهم المبذولة في أداء واجباتهم ومهامهم المكلفين بها وحسن تعاملهم مع كافة المترددين على الجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل وتقديم الشكر لكل فرد ينتمى لهذه المؤسسة العريقة، ويعمل على تقديم أقصي جهده ولا يبخل بوقته للارتقاء بالجامعة.

ووجه المكرمون الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم لهم ووقوفه بجانبهم باعتبارهم جميعا أبناء للجامعة كأسرة واحدة يعمل الجميع من خلالها في اطار من الود والتفاهم.

المصرى اليوم

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