انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار «نسير معًا» (صور)

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افتتح الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الاسقفية للشباب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مؤتمر اللجنة الاسقفية للشباب الكاثوليكي على مستوى الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية بمصر، في وادى النطرون مساء أمس.

وبدأ المطران فعاليات اليوم الأول بصلاة القداس الإلهي، وشاركه القداس لفيف من الكهنة من مختلف الإيبارشيات ثم ألقى الأب بشاي إسحق قائد اليوم الأول كلمة رحب فيها بالمطران والاباء الكهنة والاخوات الراهبات والشباب.

ثم ألقى الأنبا توما كلمة العظة حول شعار المؤتمر وهو «نسير معًا» بالشركة والمشاركة والرسالة.

وتلا ذلك كرنڤال رياضي تم تنظيمه من قبل فريق إيبارشية أبوقرقاص وذلك تحت رعاية الأب إسحق مُهيب، ثم صلاة المسبحة الوردية ثم لقاء تعارف بين الشباب بعضهم البعض واختتم اليوم بالبركة الرسولية من نيافة الأنبا توما لكل الحاضرين .

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)

بكرنفال رياضي وصلاة المسبحة الوردية .. انطلاق مؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية في وادى النطرون تحت شعار "نسير معًا" (ًور)