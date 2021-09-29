تأييد برلماني لوزارة المالية في التواصل مع الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح اليوتيوبرز

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أعلن النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ تأييده لسياسة وزارة المالية التواصل مع الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التي تمارس نشاطا دوليا ويكون لها فرعا في مصر وأنه تم التواصل بالفعل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.

وطالب «المنزلاوى» في بيان له اصدره من جميع المتعاملين بسرعة الانضمام إلى المنظومة الالكترونية ودفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة مثمناً استجابة عدد كبير منهم مؤكداً أهمية تحصيل حقوق الدولة من الضرائب لان هذه الاموال تستخدم لصالح جميع المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها

كما طالب النائب محمد المنزلاوى من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة متابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى أو مايسمى بالاقتصاد الخفى إلى الاقتصاد الرسمى مقترحاً تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى مؤكداً أهمية حسم هذا الملف الذي ستكون له اثاره الايجابية على الاقتصاد القومى

وقال النائب محمد المنزلاوى إنه يجب محاسبة الشركات العالمية مثل يوتيوب وفيسبوك على حصيلتها من الشركات والافراد المصريين