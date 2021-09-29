حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورتيش النيل بأسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعديد من المناطق داخل نطاق المدينة ومنها كورنيش النيل الجديد بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى وسط مشاركة لمعدات الوحدة المحلية ونائب رئيس المدينة لشئون القرى محمود بهاء، وأحمد عبدالراضى رئيس قرية أبوالريش .

أسفرت جهود الحملة عن رفع ١٥ كافتيريا عشوائية، و٨٠ كرسي جريد، و19 كرسي بلاستيك، بجانب 6 دكة خشب، و٥٥ تربيزة و٤ فاترينة سجائر و٥ ستاند شيبسي و٥ شلتة أرضية، و25 مسند قطن، و2 أنبوبة صغيرة و3 بوتاجاز مسطح و4 سماعة، هذا بالإضافة إلى إزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بإجمالى 223 معدة لمخازن الوحدة المحلية، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين .