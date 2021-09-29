مجلس جامعة بني سويف يكرم أسرة الراحل سعد تادرس ويوفر فرصة عمل لزوجته

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كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201، اليوم، أسرة الراحل النقيب سعد تادرس مشرف عام أفراد الأمن بمجمع 320 فدان والذى وافته المنية بداية شهر سبتمبر الجاري وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس ومدير أمن الجامعة.

وأهدى الدكتور منصور حسن أسرة الراحل درع الجامعة وشهادة تقدير حيث تسلم التكريم زوجته وقدم رئيس الجامعة العزاء لأسرة الراحل معربا عن بالغ الحزن ومشيدا بدوره البارز وتفانيه في أداء عمله و تدريب أفراد أمن الجدد مما كان له مردود إيجابي على منظومة الأمن داخل الجامعة، موجهاً بتوفير فرصة عمل لزوجته بنظام الاستعانة كمصدر دخل لأسرة الراحل.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تنسى أبدا أبنائها وما قدموه من جهود مضنية للارتقاء بالجامعة، ودائما ما تحرص على تكريمهم تخليدا لذكراهم وعرفانا بالجميل لهم ولأسرهم.