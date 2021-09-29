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«الداخلية» تضبط «سيدة» فرضت إتاوات على سائقى السيارات ( التفاصيل )

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«الداخلية» تضبط «سيدة» فرضت إتاوات على سائقى السيارات ( التفاصيل ) «الداخلية» تضبط «سيدة» فرضت إتاوات على سائقى السيارات ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية،ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بفرض إتاوات على سائقى السيارات، وضبطها
قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد السيدة وتبين أنها (دون عمل،«لها معلومات جنائية») «.
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالى.. وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالى من حصيلة ذلك النشاط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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