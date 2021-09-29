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كشفت وزارة الداخلية ملابسات فيديو تعدى 3 أشخاص على شاب بالجيزة

قالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعدى 3 أشخاص على شاب بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تعرض الشاب المذكور لواقعة تعدى من قِبل (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم ) بسبب خلافات حول الجيرة.. قام على إثرها المشكو في حقهم بالتعدى عليه مما أدى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطوة»، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»