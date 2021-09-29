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مصرع شخصين في حريق شقة سكنية بجنوب الجيزة

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مصرع شخصين في حريق شقة سكنية بجنوب الجيزة مصرع شخصين في حريق شقة سكنية بجنوب الجيزة

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لقي شاب مصرعه فى حريق اشتعل بمسكنه بمنطقة أبو النمرس، في الجيزة ليلحق بشقيقته التى فارقت الحياة بسبب الحريق، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كانت غرفة الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وأسفر الحريق عن مصرع طالبة، وإصابة اثنين من أشقائها بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، إلا أن أحد المصابين تدهورت حالته الصحية ولفظ إنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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