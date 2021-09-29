انتحار طالبة بالإعدادية لمرورها بحالة نفسية سيئة بالشرقية

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أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي، على التخلص من حياتها، بالانتحار شنقا في سقف غرفتها داخل منزلها بمركز أبوكبير بالشرقية، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا لمركز شرطة أبوكبير، من المستشفى المركزي بوصول طالبة بالصف الثاني الإعدادي، تبلغ من العمر 14 عاما جثة هامدة .

بالانتقال والفحص وسؤال والدها، أفاد أن نجلته تخلصت من حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب علاقة عاطفية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.