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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1582) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 6،3 طن لحوم مستوردة ودهون حيوانية ومفروم لحوم دون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بالقليوبية .

كما تم ضبط ( 1،82 طن «كبدة مُجمدة – مقطعات لحوم») بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

كما تم ضبط ( 7،5 طن «مخللات») معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط ( 5،45 طن «زيت زيتون» مغشوش ومقلد لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة «منتج نهائى» – 2 طن زيوت ومكسبات طعم معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج» – 52800 عبوة فارغة وإستيكر لذات العلامة التجارية الوهمية) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط ( 5،200 طن «خضروات مُجمدة») معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

كما تم ضبط (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص») بمحافظة الدقهلية- لتجميعه (2،500 طن «سكر تموينى مُدعم») مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله، للإتجار به في السوق السوداء قدرت بحوالى (21250 جنيهاً) .

كما تم ضبط (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة – لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه (34600 لتر مواد بترولية «سولار – بنزين») لبيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بحوالى (239175 جنيهاً) .

كما تم ضبط (86750 قطعة مستلزمات طبية متنوعة) ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط ( 6،500 طن منظفات صناعية ) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالكة مخزن لتجارة المنظفات الصناعية «بدون ترخيص») بمحافظة المنوفية .

كما تم ضبط ( 4 طن «أعلاف حيوانية») معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .