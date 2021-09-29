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بالاشتراك مع زوجها.. منة عرفة تستعد لتقديم مهرجان غنائي: «الترند قادم بقوة»

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بالاشتراك مع زوجها.. منة عرفة تستعد لتقديم مهرجان غنائي: «الترند قادم بقوة» بالاشتراك مع زوجها.. منة عرفة تستعد لتقديم مهرجان غنائي: «الترند قادم بقوة»

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أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن استعدادها لدخول عالم المهرجانات الغنائية بالاشترك مع زوجها محمود المهدي، حيث سيقدمان أغنية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت «عرفة» عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، الأربعاء، مجموعة فيديوهات، ظهرت خلالها بصحبة زوجها وفريق العمل، من داخل استوديو التسجيل، وقالت: «إحنا هنا يا جماعة إنهاردة عند زيزو المايسترو في الاستوديو وأجمد ناس بتعمل موسيقى في ، الأستاذ حودة الجوكر والأستاذ أبوليلة، وزوجي العزيز هنا أهو، بنعمل حاجة جامدة جدًا جدًا».

وعلق أحد صناع المهرجان المنتظر قائلًا: «إن شاء الله انتظرونا هنكسر الدنيا بالتراك الجاي ده بالاشتراك مع الفنانين الجمال محمود المهدي والفنانة الكبيرة منة عرفة».

شاركت منة عرفة أيضًا صورة تجمعها بزوجها مع فريق العمل، تحمل عنوان «الترند قادم بقوة».

منة عرفة تستعد لتقديم أغنية مهرجانات
منة عرفة تستعد لتقديم أغنية مهرجانات

المصرى اليوم

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