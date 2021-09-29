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محافظ المنوفية يُسلم تُروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

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محافظ المنوفية يُسلم تُروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين محافظ المنوفية يُسلم تُروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية لعدد من المستحقين

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سَلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تُروسيكلات لعدد من المستحقين من الحالات الإنسانية، بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال، وذلك لفتح باب رزق لهم وللمساعدة في متطلبات المعيشة.

وسلم محافظ المنوفية تروسيكلات وشنط مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية، وكذا أمر بصرف مساعدات مالية للمستحقين تساعدهم على متطلبات حياتهم الصعبة، مشيراً إلى أنه تم بحث الحالات من واقع الأبحاث الإجتماعية والمعاينات الميداينة لحالتهم على الطبيعة وتحديد المستحقين وفقاً لظروفهم المعيشية، مؤكداً عليهم بضرورة الإعتماد على الذات والإندماج في سوق العمل بهذا المشروع ليصبح صاحب مهنة وله مصدر رزق ثابت، مشيراً إلى أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع فئات المجتمع المنوفي.

وخلال اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر لرجل الأعمال على مساهمته في تقديم الدعم المالي لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور البارز التي تقوم به منظمات المجتمع المدني على مساهمتهم المستمرة في تقديم المساعدات المالية والعينية لتللك الأسر الأشد إحتياجاً في لفتة طيبة وإنسانية منهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن أبرز الحالات التي تم تسليمها التروسيكلات، مواطن من ناحية مجريا التابعة لمركز أشمون يعاني من بؤر سرطانية بالكبد ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من ناحية جزيرة الحجر بالشهداء يعاني من ضيق بشرايين القلب وليس له دخل ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من شبين الكوم يعاني من خلع بالكتف الأيسر نتيجة تعرضه لحادث أليم، وشاب من ناحية ميت مسعود يعول شقيقين يعانوا من ضعف بالعضلات نتيجة مرض مزمن، ومواطن من ناحية شنوان يعول 5 أفراد وزجته مريضة سرطان.

حضر اللقاء الإستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

المصرى اليوم

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