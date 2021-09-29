معاونو رئيس مصلحة الضرائب الجدد يشكرون «معيط» على دعم الشباب

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تعهد رشا عبدالعال، وخالد محمود، ومحمد عبدالمنعم كشك، والدكتورة منى عبدالحكيم رجب، وعفاف إبراهيم إسماعيل، وعبدالرازق شوقى عبدالرازق، معاونو رئيس مصلحة الضرائب، ببذل قصارى جهدهم في أداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى التفانى، والإخلاص؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وجه المعينون الجدد كل الشكروالتقديرإلى الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، على الدعم غيرالمسبوق للطاقات الشابة، والأفكارالمبتكرة التي تُسهم في الارتقاء بأنماط العمل الحكومى، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة، ومحفزة للاستثمار، ترتكزعلى التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، والخبرات العالمية، في تعزيزالحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكدوا حرصهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل مستدام، على نحو يتسق مع ما تشهده مصلحة الضرائب من تطوير شامل وغيرمسبوق.