رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد كوري لتعزيز التعاون المشترك

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قال الدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، أن دولة كوريا الجنوبية قدمت دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الدراسية بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالإضافة لتدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الأستخدام الأمثل لهذه المعدات والأجهزة للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوة، وتعتبر المعامل الدراسية بالجامعة نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.

وكان الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، استقبل أوه يون كيوم المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، على رأس الوفد المرافق له لتعزيز التعاون المشترك ودراسة امكانية وضع خطط العمل المستقبلية وبحث التنسيق المشترك لتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

وتفقد الوفد الكوري بصحبة رئيس الجامعة المعامل الدراسية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة للوقوف على مدى جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الاستفادة على المستوى العملي خلال العملية الدراسية.

ثم شاهد الوفد عرضًا تفصيليًا لإمكانيات جامعة بني سويف التكنولوجية قدمه رئيس الجامعة؛ تضمن شرحًا للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وخطة الجامعة المستقبلية وأمثلة لما تم استحداثه وتطويره في الفترة القصيرة السابقة منذ تولي سيادته رئاسة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على سعي الجامعة إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي والوصول إلى مكانة رائدة في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال التعاون المثمر مع الشركاء الكوريين.