«اسكان النواب»: مشروع بحر البقر يؤكد حرص القيادة السياسية على تأمين الأمن الغذائى

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أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مؤكداً أن افتتاح المحطة التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثياً وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه خلال الـسنوات الست الماضية، يعكس مدى حرص الدولة على تنمية سيناء.

وقال «مسعود» في بيان له اصدره اليوم إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية حيث تعد من ضمانات الأمن القومى مشيراً إلى أن مصر تشهد نهضة تنموية وحياة كريمة يشعر بها المواطن في جميع ربوع البلاد اضافة إلى قدرة مصر على تأمين الأمن الغدائي ونجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الاساسية.

وقال المهندس أمين مسعود إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، وهو ما جاء بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها من قبل، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروعات تنموية كبيرة بها تسهم في عملية التنمية مؤكداً أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة بدأتها الدولة بالتوازى مع تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، مطبقة شعار «تنمية سيناء يد تبنى ويد تحمل السلاح» وأن مايحدث من مشروعات قومية وتنموية تؤكد لنا أننا أمام جمهورية جديدة ترعى مصالح المواطن.