استولى على مليون جنيه من 4 أشخاص.. اتهام محبوس في قضية نصب بتوظيف الأموال

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اتهم عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية، آخر محبوس على ذمة قضية نصب، باستيلائه على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، محبوس حاليًا على ذمة قضية «نصب»، بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية من راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون و100 ألف جنيه من الشاكين، وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.