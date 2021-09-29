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توجيهات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن التعدي على أراضي الدولة

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توجيهات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن التعدي على أراضي الدولة توجيهات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن التعدي على أراضي الدولة

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وجه المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بتلك مخالفات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ،مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أن توجيه رئيس الهيئة في هذا الشأن يأتي إتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي،

وأضاف متحدث الهيئة أن ما وجه به رئيس النيابة الإدارية يعد تفعيلاً لدور الهيئة في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

كما أنه يؤكد على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

المصرى اليوم

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