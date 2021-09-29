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ضبط مصنع عطور مغشوشة بالقاهرة

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ضبط مصنع عطور مغشوشة بالقاهرة ضبط مصنع عطور مغشوشة بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع معطرات فى دارالسلام لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع المعطرات من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المصنع على 7,470 عبوة معطر جو- 1150لتر خامات تصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- 3500 عبوة وكرتونة فارغة ،بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

المصرى اليوم

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