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ضبط 200 طربة حشيش ونصف كيلو أفيون بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

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ضبط 200 طربة حشيش ونصف كيلو أفيون بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية ضبط 200 طربة حشيش ونصف كيلو أفيون بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزتهما 200 طربة حشيش وكمية لمخدر الأفيون.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة قسمي شرطة مينا البصل، وثان المنتزه، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و460 ألف جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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