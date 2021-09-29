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«لتوسعة الطريق الدائرى»..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش اتجاة المريوطية

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«لتوسعة الطريق الدائرى»..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش اتجاة المريوطية «لتوسعة الطريق الدائرى»..غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش اتجاة المريوطية

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تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة،مما يستلزم غلق مطلع الدائرى الإتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.. فقد تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبى إتجاه مطلع الدائرى، إستكمال طريق الكورنيش إتجاه المعادى، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوى فمطلع الدائرى إتجاه الجيزة.

على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة 30 يوم.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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