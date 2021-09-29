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مخزن بدون ترخيص بداخله لحوم مجهولة المصدر فى عابدين

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مخزن بدون ترخيص بداخله لحوم مجهولة المصدر فى عابدين مخزن بدون ترخيص بداخله لحوم مجهولة المصدر فى عابدين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن وثلاجة تابعة لأحد المطاعم ، الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين لإدارته لهما "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الثلاجة على (785 كيلو جرام دهون وكبدة "منتهية الصلاحية وبدون بيانات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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