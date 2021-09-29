وكيل صحة المنوفية يعقد اجتماعًا للاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعقد اجتماع مع قيادات المديرية ومديري الوقائي ومسؤولي التطعيمات بالادارات الطبية، حيث تم التنويه إلى الإعداد والتجهيز للحملة القومية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات المزمع تنفيذها في القريب العاجل.

وأكد على تحديث الخرائط والخطة وكذلك الاحتياجات البشرية والمستلزمات وتدريب جميع الفئات المشاركة في الحملة والاستعداد لتنفيذ الحملة عند الاعلان عن الموعد المحدد لها .

كما أكد جودة أن التطعيم بواسطة طعم فموي احادي التكافئ عن طريق فرق ثابته ومتحركة من شقة إلى شقة وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ورافقه الدكتور محمد العسكري، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور منيع مشرف الوزارة على الحملة، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة منة مرسي مسؤول التطعيمات بالمديرية، والدكتورة نشوي البدوي مسؤول ترصد الحمى والشلل الرخو، والاجتماع مع السادة مديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالادارات الطبية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة اطفالنا .

وقام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل للفرق المتنقلة للتطعيم اللقاح لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والانضباط الإداري للفرق الطبية المتنقلة