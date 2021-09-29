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استكمال خط الانحدار لمشروع الصرف الصحي بمنطقة نجع دنقل بأرمنت غرب الأقصر

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استكمال خط الانحدار لمشروع الصرف الصحي بمنطقة نجع دنقل بأرمنت غرب الأقصر استكمال خط الانحدار لمشروع الصرف الصحي بمنطقة نجع دنقل بأرمنت غرب الأقصر

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تابع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أعمال استكمال المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بمركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة له ونسب التنفيذ في المشروع على أرض الواقع.

وأفاد عاشور بأنه تم البدء في استكمال خط الانحدار بمنطقة نجع دنقل بعدد 2 عداية قطر 315 مم بطريقة الدفع الموجه باجمالي طول 189 متر تنفيذ شركة المقاولون العرب لخدمة اهالي نجع دنقل وجاري استكمال الأعمال.

وأكد على تضافر جهود كافة الادارات والجهات المعنية بمركز ومدينة ارمنت لتقديم كل الدعم الممكن لإتمام جميع الأعمال الجاري تنفيذها دون معوقات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.

المصرى اليوم

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