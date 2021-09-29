مطالبة برلمانية بتطوير منظومة التغذية المدرسية

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية الالتزام التام بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية، مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ على صحة جميع أبنائنا التلاميذ بجميع المدارس في مراحل التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.

وأشاد «زين الدين» في بيان له أصدره اليوم بمتابعة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الملف مؤكداً أهمية الخطاب الذي ارسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية، والتعاقد مع شركة سايلو فودز بشأن منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين إن المعايير والضوابط التي وضعتها الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية تضمن حصول أبنائنا التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي الحصول على وجبات غذائية متكاملة، كما تضمن القضاء نهائياً على مشكلات التغذية المدرسية التي كانت تحدث في السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بحدوث مخاطر صحية لأبنائنا خلال تناولهم للوجبات المدرسية غير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الصادر من الوزارة نص على أنه فی ضوء تكليف رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوي المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا للمرحلة الثانوية طبقا للمناطق المستهدفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٦٠ المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/١٥ برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م .

وإلحاقا للكتاب المرسل بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢١ بشأن أعضاء لجنة الفحص للتغذية بالمدارس التابعة لمديرياتكم، يرجي التوجيه لمديري المدارس المستهدفة بسرعة التسجيل الالكتروني لبيانات أعضاء لجنة فحص التغذية بكل مدرسة من المدارس المستفيدة ،وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة التلميذ وذلك في موعد غايته ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١ ،مع اعتبار الموضوع هام جدا.