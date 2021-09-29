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نجلاء بودن رمضان.. أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تونس

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نجلاء بودن رمضان.. أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تونس نجلاء بودن رمضان.. أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في تونس

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كلف الرئيس التونسي قيس سعيد ، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

يأتي هذا عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.

ونجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل هي من مواليد 1958 أصيلة بولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

المصرى اليوم

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