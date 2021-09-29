ضبط 6 طن فسيخ داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع أسماك مملحه "فسيخ" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "أسماك" مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 6 طن أسماك مملحة "فسيخ"منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.