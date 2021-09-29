أخبار عاجلة

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات -
"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية -
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" -
أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام" -
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

Print
ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري وحيازة وتخزين كميات من المستلزمات الطبية داخل مخزن غير مستوف للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وعثرت القوات بداخل المخزن على 34150 عبوة متنوعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)

تزامنًا مع العام الدراسي … الصحة تستعرض خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

تزامنًا مع العام الدراسي … الصحة تستعرض خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

وزير قطاع الأعمال العام: مشروع جسور نموذج لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا

وزير قطاع الأعمال العام: مشروع جسور نموذج لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)