ضبط كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري وحيازة وتخزين كميات من المستلزمات الطبية داخل مخزن غير مستوف للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وعثرت القوات بداخل المخزن على 34150 عبوة متنوعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص.