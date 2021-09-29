تنتج آيس كريم ومنظفات وأعلاف.. «شرطة البيئة» تضبط 5 مصانع مخالفة في المنوفية

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة المنوفية.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا متنوعة، أبرزها ضبط مصنع عشوائي لتصنيع المثلجات «الآيس كريم» دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 10 أطنان مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، و68.500 طن منتج نهائي آيس كريم بدون بيانات، وخطين إنتاج لتصنيع المثلجات.

كما ضبطت مصنعين لإنتاج وتعبئة المنظفات والصابون السائل بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 66.700 طن منتج نهائي ومواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة، و4 خطوط إنتاج عشوائي لصناعة الصابون السائل.

وضبطت مصنعين ومحلا لإنتاج وتعبئة وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 50.05 طن منتج نهائي، ومواد خام للأعلاف الحيوانية والداجنة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.