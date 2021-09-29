بعد «حديد الشبابيك ومنع مراوح السقف».. رسالة شكر من عضو «الشيوخ» لوزير التعليم

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وصف النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووصلت إلى 21 قرارًا هامًا بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022 سواء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والعمل على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب بالتاريخية موجهاً التحية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على هذه القرارات التي تضمن النجاح الحقيقى للعام الدراسى الجديد للتعليم قبل الجامعى.

وقال «المنزلاوى» في بيان له أصدره اليوم إن تنفيذ هذه القرارات ليست مسئولية الدكتور طارق شوقى أو مسئولى الوزارة على مستوى الجمهورية ولكن مسئولية تتفيذها ومتابعتها الحقيقية تقع على عاتق جميع المحافظين، وأن هذه القرارات تلافت جميع السلبيات التي عانت منها المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية .

وطالب المنزلاوى بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يهمل أو يتهاون أو يعرقل تطبيق هذه القرارات خاصة أنها مهمة لإنجاح العام الدراسى الجديد، مشيداً بجميع القرارات وفى مقدمتها تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية وضرورة قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسي للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور مع التأكد من وجود وتنفيذ خطط التأمين للمدارس وخطط الطوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها المكلف بتلك الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات تضمنت التأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المُشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد وإشراف المعلمين علـى خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

كما تضمّنت التنسيق مع مسئولى المباني أو هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحي «بالوعات المجاري» بالمدارس ومنع تركيب مراوح بأسقف الفصول واستبدالها بمرواح جانبية ومنع إقامة أكشاك أو أماكن انتظار بجوار أسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والتنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج والتنبيه على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية وتفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لهذا ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب، اضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية.