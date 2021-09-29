جولة تفقدية لمسؤولي صحة الغربية على مستشفيات المحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية المكتب الفني لوكيل الوزارة بقيادة الدكتور محمد قريبه بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الاكسجين بالمستشفي.

قام أعضاء المكتب الفني بتفقد مستشفي السنطه وزفتي العام وحميات زفتي مرورا بقسم الاستقبال والطوارئ واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل، مؤكدا على ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية لجميع المرضى، وتعاون كافة العاملين بالمستشفى لخدمة المرضى مع الإدارة الجديدة لتحقيق صالح العمل والمرضى. ومتابعة جميع ملفات المرضي والنظر في السلبيات وعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها.