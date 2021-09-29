أخبار عاجلة

"المواصفات" تحذّر من المعلومات المضللة عن العزل الحراري للسيارات -
"الربيعة" يناقش مع السفير البريطاني عددًا من الموضوعات الإنسانية والإغاثية -
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" -
أمير الرياض بالنيابة يسلم عددًا من المواطنين وثائقهم من منصة "إحكام" -
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأديان من أجل السلام في ألمانيا -
الأسير محمد عارضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام -
العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر -
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية -
محافظ الإسماعيلية يُهنئ السيسي بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر -
كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح بجرعة واحدة ضد كورونا

Print
كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح بجرعة واحدة ضد كورونا كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح بجرعة واحدة ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية أن كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة من السكان (9. 80%) يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وذكرت الوزارة- وفقا للأرقام الصادرة عنها، حسبما أوردت وكالة أنباء «برنسا لاتينا» الكوبية- أنه حتى 26 سبتمبر الجاري، حصل 9ر80% من سكان كوبا على الجرعة الأولى من لقاحات «سوابيرانا 02» أو «سوبيرانا بلس» أو «عبدالله»، كما حصل 3ر56% من سكان كوبا على الجرعة الثانية وتلقى 3ر44% ثلاث جرعات.

وتعد كوبا أيضا أول دولة في العالم تسمح بحملة تطعيم وطنية ضد فيروس كوفيد-19 للأطفال، ووفقا للبيانات الرسمية، تم إعطاء أكثر من 8ر1 مليون جرعة لمجموعات تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عاما، وتستهدف كوبا إنهاء شهر سبتمبر بإعطاء الجرعة الأولى على الأقل لمليوني طفل ضمن جدول يشمل جرعتين من لقاح "سوابيرانا 02"، ثم جرعة معززة من «سوبيرانا بلس» بعد 28 يوما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)

تزامنًا مع العام الدراسي … الصحة تستعرض خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

تزامنًا مع العام الدراسي … الصحة تستعرض خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس

وزير قطاع الأعمال العام: مشروع جسور نموذج لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا

وزير قطاع الأعمال العام: مشروع جسور نموذج لتعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر (صور)