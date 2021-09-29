كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح بجرعة واحدة ضد كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية أن كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة من السكان (9. 80%) يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وذكرت الوزارة- وفقا للأرقام الصادرة عنها، حسبما أوردت وكالة أنباء «برنسا لاتينا» الكوبية- أنه حتى 26 سبتمبر الجاري، حصل 9ر80% من سكان كوبا على الجرعة الأولى من لقاحات «سوابيرانا 02» أو «سوبيرانا بلس» أو «عبدالله»، كما حصل 3ر56% من سكان كوبا على الجرعة الثانية وتلقى 3ر44% ثلاث جرعات.

وتعد كوبا أيضا أول دولة في العالم تسمح بحملة تطعيم وطنية ضد فيروس كوفيد-19 للأطفال، ووفقا للبيانات الرسمية، تم إعطاء أكثر من 8ر1 مليون جرعة لمجموعات تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عاما، وتستهدف كوبا إنهاء شهر سبتمبر بإعطاء الجرعة الأولى على الأقل لمليوني طفل ضمن جدول يشمل جرعتين من لقاح "سوابيرانا 02"، ثم جرعة معززة من «سوبيرانا بلس» بعد 28 يوما.