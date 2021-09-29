رئيس «مياه القناة» يعلن الانتهاء من توصيل جميع الشبكات للمركز الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن إنهاء جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز الطبية والوحدات طب الأسرة، والتي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة على أعلي مستوى للمواطنين.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، انه تم الانتهاء من كافة أعمل توصيل شبكات خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لمستشفي حميات التل الكبير، ومركز طبي التل الكبير الرئيسي، ومركز طبي قرية الظاهرية، ومركز طبي منطقة العهدة، ومركز طبي السلام.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار اللواء عصمت، أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.