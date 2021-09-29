«صحة الإسكندرية»: لا إصابات بحريق مطعم «جليم»

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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حريق مطعم لاتينو الذي وقع صباح اليوم الاربعاء، لم يتسبب في حدوث أي إصابات بشرية، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع أي طارئ.

وأصدرت محافظة الاسكندرية، بيانا قالت فيه أنه فور ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث حريق داخل أحد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، كلف على الفور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ تابع محارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة رمل أول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.

واندلع حريق هائل صباح اليوم الأربعاء، بمطعم «لاتينو» بمنطقة جليم كورنيش الإسكندرية، فيما دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي أدى لتوقف المرور بطريق الكورنيش.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بنشوب حريق هائل في منطقة المطاعم والأندية بجليم، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بصحبة سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين نشوب حريق هائل بمطعم وكافيه لاتينو، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء في محاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المنطقة التي يتواجد بها عدد من المطاعم وأندية النقابات وسط انتشار كثيف للدخان، وتوقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.