ضبط مدير مطعم مخالف لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مسؤول عن مطعم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المطعم دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم- دواجن» مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت القوات بداخل المطعم على 500 كيلو لحوم مفرومة، ولحوم، ودواجن، ومقطعات لحوم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المطعم دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.