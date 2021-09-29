5 قرارات عاجلة للنيابة العامة في واقعة حريق مطعم «جليم» بالإسكندرية

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أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة حريق مطعم «لاتينو» الذي نشب صباح اليوم وامتد إلى 4 مطاعم وكافيهات بمجمع «ستار باي» بمنطقة جليم بطريق الكورنيش، دون حدوث إصابات.

وقررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وإحضار ملف المطعم والمطاعم المجاورة من الحى لبيان مدى صحة التراخيص الممنوحة لهم ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية وتطبيق الامن الصناعى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها لبيان سبب الحريق، وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين وشهود العيان عن الواقعة، وطلب تقرير الحماية المدنية .

وفى ذات السياق وتنفيذا لقرار النيابة العامة انهى خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع أثاره لتحديد بدايته ونهايته فضلا عن لجنة مشكلة من حى شرق الاسكندرية أنهت معاينة الموقع.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة؛ مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بلاغا يفيد نشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم والنوادي المجاورة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، حارة من طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، وذلك لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد المطاعم المجمع المشار إليه والمكون من 3 طوابق، وامتداد النيران إلى 4 مطاعم أخرى، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.